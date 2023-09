Lahn-Dill-Kreis informiert über die Landtagswahl

Wer lieber in Ruhe den Stimmzettel ausfüllen möchte, für den eignet sich auch eine Briefwahl. Bis zum 6. Oktober um 13 Uhr und in besonderen Ausnahmefällen sogar bis zum Wahltag selbst besteht die Möglichkeit, Briefwahlunterlagen bei den Wahlämtern zu erhalten. Am einfachsten können die Unterlagen mit der Rückseite der Wahlbenachrichtigung beantragt werden. Weitere Informationen zur Briefwahl sind unter https://wahlen.hessen.de/landtagswahlen/briefwahl zu finden.