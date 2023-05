„Lakenight”-Summer am Dutenhofener See kehrt zurück

Los geht es am Freitag, 9. Juni, mit der „Dance under the Stars“-Party. Für Stimmung sorgen das DJ- und Produzenten-Duo „YouNotUs”. „Deutschland sucht den Superstar“-Kandidat Big N und DJ Todd Tembary wollen die See-Arena in Hessens größten Open-Air-Dancefloor verwandeln. Mit „Please tell Rosie“, „Narcotic“, „Supergirl“ und vielen weiteren Hits hat das DJ-Duo weltweit auf sich aufmerksam gemacht. Todd Tembary kennen viele noch als Resident-DJ des einstigen Supermäx in Wetzlar und deutschlandweit in allen „Fun“-Discotheken.