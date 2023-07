Landsmannschaften der Ost- und Westpreußen treffen sich

Wetzlar. Die Landsmannschaft der Ost- und Westpreußen der Landesgruppe Hessen trifft sich am Samstag, 19. August, und Sonntag, 20. August zu ihrer Landeskulturtagung in der Wetzlarer Stadthalle, Brühlsbachstraße 2b. Am Samstag, um 13 Uhr wird Gerhard Schröder aus Mühltal zum Thema „Die Berliner Luftbrücke vor 75 Jahren - mein Flug mit dem Rosinenbomber“ sprechen. Der Landesvorsitzende Ulrich Bonk (Frankfurt) schließt sich um 14 Uhr mit dem Thema „Der Bromberger Blutsonntag“ an. Um 17 Uhr wird die Landesbeauftragte für Heimatvertriebene und Spätaussiedler Margarete Ziegler-Raschdorf (CDU) ein Grußwort der hessischen Landesregierung überbringen. Am Sonntag folgen Vorträge zu den Themen „Verloren in Elbing – die außergewöhnliche Geschichte des Jürgen Haese“ und „Otto Schäfer – seine Deportationsjahre in Sibirien (1949 – 1958)“.