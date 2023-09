Landwirtschaftlicher Verein belebt Wetzlarer Apfelmarkt

Vier Jahre währt nun schon die apfelmarktlose Zeit in Wetzlar. Doch das soll nicht so bleiben. Der Verein, der vor allem für die Ausrichtung des Ochsenfestes zuständig ist, hat sich nämlich auch dieses Fest zur Aufgabe gemacht: „Nach vielen Anregungen hat der Landwirtschaftliche Verein die Initiative ergriffen, zusammen mit der Stadt Wetzlar den Apfelmarkt wiederzubeleben“, sagt Dietrich, der auch Vorstandsmitglied des Landwirtschaftlichen Vereins Lahn-Dill ist. Am 8. Oktober wird der Apfelmarkt also erstmals mit dem neuen Ausrichter wieder stattfinden.