Vom Papst bis Bolt: Autogramm-Ausstellung im Wetzlarer Forum

In Hans-Peter Manderlas Keller wird das Ausmaß der 14.000 Unterschriften spürbar. Hinten steht ein Regal voller Sammelalben mit Autogrammen. In der Hand hält Manderla ein Autogramm Neil Armstrongs. An der Decke hängen Poster von Werken August Mackes, den er verehrt. (© Stefan Schaal )