Laufen für Trauerbegleitung: „Charly & Lotte“ in Wetzlar

So erreichte das Läuferfeld um 15.54 Uhr das Ziel früher als gedacht. „Beinahe hätten wir den Einlauf verpasst“, so Hospizgeschäftsführerin Monika Stumpf. Beim Zieleinlauf erwartete die Läufer großer Jubel sowie ein herzlicher Empfang. Die Therapiepuppen „Charly und Lotte“, die in der Trauerbegleitung eine große Rolle spielen, durften natürlich auch nicht fehlen. „Ohne Helfer wäre das Ganze nicht so gut gelungen“, so Maage, der sich auch über weitere Unterstützer freute. Zur Bäckerei Paul war die dm-Drogerie in Dillenburg gekommen, und die dortige Isabellenhütte stellte ein Service-Fahrzeug bereit. Bei der Spendenübergabe stand das abschließende Ergebnis noch nicht fest – mittlerweile waren aber bereits 6773 Euro auf dem Hospizspendenkonto eingegangen. „Und es kommt jeden Tag noch etwas dazu“, freute sich Stumpf. Vor allem, weil „Charly&Lotte“ derzeit mit 94 Familien so viele wie nie zuvor betreut.