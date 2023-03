Lauter neue Lieblingsbücher Buchausstellung und Buchpräsentation

Wetzlar. Lust auf Kinder- und Jugendliteratur machen am Mittwoch, 22. März, ab 19 Uhr die beiden Kinderbuchexpertinnen Maren Bonacker und Ingmarie Flimm in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, in der Turmstraße 20. In bewährter Manie laden die beiden zu einem vergnüglichen Spaziergang durch die Neuerscheinungen aus dem Frühjahr ein und präsentieren dabei mit Herz und Sachverstand ihre ganz persönlichen Favoriten aus den Sparten Bilder-, Kinder-, Jugend- und Sachbuch. So geben sie sowohl wertvolle Anregungen für ein Buchgeschenk im Osternest als auch für die Bestückung von Mediotheken oder den Einsatz in Kita-Gruppen und Schulklassen. Die Referentinnen sind durch ihre Tätigkeiten in kinderliterarischen Jurys, als Lese- und Literaturpädagogin bzw. Buchhändlerin, und Mehrfach-Mamas von Kindern im besten Lesealter tagtäglich mit der Materie vertraut und wissen, mit welchen Titeln sich Kinder am besten zum Lesen verführen lassen. Der Eintritt beträgt fünf Euro. Wer sich zuerst einen Überblick über die Bücher verschaffen möchte, kann schon um 18 Uhr zu kostenfreien Buchausstellung kommen. Der Abend wird vom Buchladen Alte Lahnbrücke begleitet, sodass Bücher direkt am selben Abend erworben werden können. Anmeldungen werden erbeten per E-Mail an mail@phantastik.eu.