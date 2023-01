Leerstand in der Wetzlarer Innenstadt: Steht ein Umbruch an?

Im Vergleich zum Vorjahr (insgesamt 15 Leerstände) ist das eine Steigerung von rund 50 Prozent. Nicht in der aktuellen Zählung berücksichtigt sind zudem unter anderem die Langgass-Apotheke, die ihren Betrieb zum Jahreswechsel eingestellt hat, sowie das Bettenhaus von „Betten Ruhe” in der Langgasse, das Ende Februar schließt. Die letzte Stunde des „Boom Jack” in der Silhöfer Straße hat ebenfalls unlängst geschlagen. Auch der Geschenkeladen „Kleiner Laden” in der Lahnstraße hat seine Schotten vor wenigen Tagen dicht gemacht. Die Anzahl der leeren Geschäftsläden erhöht sich somit schon bald von 23 auf 27. Nachmieter für die leerstehenden Ladengeschäfte seien bislang nämlich noch nicht konkret gefunden worden, bestätigt Rainer Dietrich, Geschäftsführer vom Stadtmarketing Wetzlar, auf Nachfrage.