Leica: 42. Leitz Photographica Auction in Wetzlar

Die 42. Leitz Photographica Auction findet an zwei Tagen im Leitz Park statt. Am 9. Juni steht die Fotografie-Auktion „Modern Times“ auf dem Programm; am 10. Juni folgt die Versteigerung historischer Fotoapparate. Beginn ist am 9. Juni um 18 Uhr und am 10. Juni um 11 Uhr. Web: www.leitz-auction.com.