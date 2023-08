Lesen macht Spaß

Wetzlar. Auch in diesem Jahr laden die Stadtbibliothek und die Phantastische Bibliothek Wetzlar wieder alle Kinder zwischen etwa 8 und 12 Jahren dazu ein, am Lesesommer teilzunehmen. Nur, wer es schafft, mindestens drei Bücher zu lesen und sich nicht scheut, das den Teams der Bibliotheken auch zu beweisen und sich kniffeligen Quizfragen zu stellen, wird am Sonntag, 17. September, zum großen Lesesommer-Abschlussfest in die Stadtbibliothek in der Bahnhofstraße eingeladen. Dort wird um 14 Uhr der beliebte Autor Jochen Till aus seinen schönsten Büchern lesen: Seine pfiffige Reihe um Luzifer Junior zählt für viele Kinder gerade zu den absoluten Lieblingen. Außerdem steht ein großer Lostopf bereit, denn alle Kinder, die fleißig gelesen haben, können noch etwas gewinnen. Der Auftakt zum Lesesommer lag schon vor den Sommerferien, aber Anmeldungen sind in beiden Bibliotheken noch bis Anfang September möglich. Der Lesesommer wird in diesem Sommer gefördert durch die hessische Leseförderung und die Sparkassenkulturstiftung Hessen-Thüringen. Informationen zu den aktuellen Öffnungszeiten und Ausleihbedingungen gibt es auf www.phantastik.eu und www.wetzlar.de/stadtbibliothek.