Leser wünschen sich die alte Wetzlarer Bahnhofstraße zurück

Ob man es nun so endgültig sehen muss, sei mal dahingestellt. In jedem Fall haben viele Kommentatoren unseres Artikels die Bahnhofstraße in einer guten Erinnerung. So schreibt Michelle Connors bei Facebook: „Habe Mitte der 70er bis 80er Jahre in der Altstadt gewohnt. Es gab viele schöne Geschäfte, Kaufhäuser und Gastronomie bis hin zum Bahnhof. Keine Ahnung, was ich an Ramsch-Läden, Betonwohntürmen und Spielhallen toll finden soll.“ Auch andere Leser erinnern sich an mutmaßlich bessere Zeiten. Zum Beispiel Userin Ela Ro: „In meiner Kindheit waren die Samstage Stadt-Tage. Es wurde am Bahnhof geparkt und dann bis zur alten Lahnbrücke durchgelaufen. Es war Leben in der Bahnhofstraße. Jedes Geschäft war geöffnet.“