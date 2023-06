Leserimpuls: Ein Kino wird schmerzlich vermisst in Wetzlar

Die Wetzlarerin fährt notgedrungen in die Nachbarstadt an der Lahn. Zusammen mit drei Freundinnen. Gemeinsam geht’s in Gießen erst zum Shoppen und dann anschließend ins Kino. Mit Kinopolis und Kinocenter haben die „Schlammbeiser“ einen nicht wegzudiskutierenden Vorteil. Man lasse an so einem Tag schon mal Geld in Gießen, sagt die Frau. Geld, das sie und die Freundinnen lieber in Wetzlar ausgeben würden, wie sie betont. „Aber wir haben ja kein Kino. Vielleicht könnte die Stadt da proaktiv werden.“ Ein Kino und dafür ein Parkhaus weniger, das wäre was, meint die Dame.