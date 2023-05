Leserimpuls: Was bewegt Sie in Wetzlar?

Wetzlar. Was bewegt Sie in Wetzlar? Darauf mag es sicher viele Antworten geben. Kurze Grünphasen an einer viel befahrenen Kreuzung im Berufsverkehr beispielsweise könnte so eine sein. Schließlich wird das all jene, die da immer vorbeifahren müssen, schon bewegen. Oder je nach Charakter eher schwer in Wallung bringen. Und wenn man sich tagtäglich übers Vorankommen im Amöben-Tempo ärgert, kommt unwillkürlich die Frage auf: „Wieso muss das so sein, warum kann das nicht geändert werden?“