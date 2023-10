Lesezyklus in der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar. Passend zur kalten Jahreszeit steht am Donnerstag, 26. Oktober, 19 Uhr, Wilhelm Hauffs Kunstmärchen „Das kalte Herz“ im Programm der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20. Zusammen mit der Wetzlarer Goethe-Gesellschaft will die Phantastische Bibliothek im Rahmen des Lesezyklus „Märchen der Romantik“ die alten Texte wieder in Erinnerung rufen. Inszeniert wird „Das kalte Herz“ von Maren Bonacker. Für einen musikalischen Einstieg sorgt Emil Alban; umrahmt wird die Veranstaltung durch Bleistift-Tusche-Zeichnungen der Berliner Künstlerin Renate von Charlottenburg, die noch bis Anfang November auch zu den regulären Öffnungszeiten der Bibliothek besichtigt werden können.