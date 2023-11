Lesung aus dem Roman „Lilar“

Wetzlar. Die Roderich Feldes Gesellschaft lädt für Freitag, 10. November, um 19 Uhr zu einer Lesung in die Stadtbibliothek Wetzlar, Bahnhofstraße 6 ein. In dem autobiografisch geprägten Roman Lilar, beschreibt Roderich Feldes den Wandel im Dorfleben der sechziger und siebziger Jahre, als Folge der Konsumwelt und stellt ein Zerbröseln der Gesellschaft fest. Die Akteure der Lesung sind Anneli Geier und Enayat Soltani (Dillenburg), Harro Schäfer (Offdilln), Achim Gutbrod (Kirchhain) und Klaus Petri (Wetzlar). Optisch umrahmt wird die Lesung mit großformatigen Foto-Tafeln, die Einblicke in das heimatliche Dorfleben in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts geben. Der Eintritt ist frei.