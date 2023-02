Lesung Märchen von Schuhen

Wetzlar. Verlorene Schuhe, gefundene Schuhe und Stiefel, in denen man zu Ruhm und Ehre oder superschnell in der Welt herum kommt. Auf Schusters Rappen sind Märchenwelten besonders spannend zu entdecken. Mit „Märchen von Schuhen“ wird sich am Montag, 13. Februar, um 17 Uhr auf die Wanderschaft begeben. Eingeladen sind Kinder ab etwa drei Jahren und alle Erwachsenen, die es lieben, sich vorlesen zu lassen. Um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441- 40010 wird gebeten. Das Zuhören ist kostenfrei.