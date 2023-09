Lesung mit Christoph Nix im Franzis

Wetzlar. Das Kulturzentrum Franzis lädt für Freitag, 22. September, um 20 Uhr in die Franziskanerstraße 4-6 zu einer Lesung „Kongotopia – Zartes Land“ mit Autor Christoph Nix ein. In Burundi, einem der ärmsten Länder dieser Erde, bereitet sich der Präsident auf seine dritte Amtszeit vor. Seine Kabinettskollegen streiten bereits über seine Nachfolge und der Verteidigungsminister wird in die Luft gesprengt. Schlägertruppen beherrschen das Straßenbild, es droht erneut ein Genozid. Doch vier selbst ernannte Detektive stellen sich dem Terror entgegen. Der Eintritt an der Abendkasse beträgt 10 Euro.