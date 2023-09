Lesung mit David Gray und Diandra Linnemann in Wetzlar

Wetzlar. Wie kann man das Klima erzählen? So lautete die Leitfrage der 39. Wetzlarer Tage der Phantastik. Am Freitag, 29. September, um 19 Uhr greift die Phantastische Bibliothek in Kooperation mit dem Phantastik-Autoren-Netzwerk diese Frage noch einmal auf und präsentiert in einer Lesung zwei utopische Zukünfte: In David Grays „Instinct“ haben sich die Menschen in riesigen Metropolen ganz aus der geschützten Natur zurückgezogen; in der Welt von „Planta Nubo“, aus der Diandra Linnemann eine Kurzgeschichte präsentiert, leben sie in Einklang mit der Natur in den Kronen riesiger Bäume. Moderiert wird der Abend von Isa Theobald, Vorsitzende von PAN.