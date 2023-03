Lesung mit Musik

Wetzlar. Dystopisches. Utopisches. Märchenhaftes - von anderen Zeiten erzählen die beiden heimisches Autoren Markus Mattzick und Michael Krause-Blassl am Donnerstag, 23.März in der Phantastischen Bibliothek in Wetzlar, Turmstraße 20. Markus Mattzick liest aus seiner Romantriologie „Ohne Strom- wo sind deine Grenzen?“ und Michael Krause-Blassl liest aus seinem Märchenbuch „Ende und Anfang - Märchen aus der Zukunft“. Die Lesung beginnt um 19 Uhr und wird von Markus Mattzick musikalisch begleitet. Der Eintritt beträgt fünf Euro.