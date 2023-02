Lesung mit Nina Blazon

Wetzlar. Die Fantasy-Autorin Nina Blazon ist für ihre Nähe zur Natur bekannt. Wenn sie von Wäldern erzählt, ist das Rauschen in den Wipfeln nahezu hörbar. Am Freitag, 17. Februar, liest sie um 20 Uhr im Rahmen der Tagung „In den tiefen Wald hinein ...” die schönsten Waldszenen aus ihren Büchern in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20. Der Abend wird vom Buchladen an der Alten Lahnbrücke begleitet, sodass die Bücher der Autorin direkt erworben und von der Autorin signiert werden können. Umrahmt wird die Veranstaltung von phantasievollen Waldimpressionen von Schülern der Wetzlarer Eichendorffschule sowie der Goetheschule Wetzlar, die für das Jahresprojekt „Wetzlar liest ... NACHHALTIG“ der Stadtbibliothek, der Phantastischen Bibliothek und des Wetzlarer Jugendamts zum Thema „Waldwelten – Baumwelten“ erarbeitet haben. Der Eintritt kostet fünf Euro.