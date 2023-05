Lesung mit Yirgalem Fisseha Mebrahtu

Wetzlar. Der Gießener Verein „Gefangenes Wort“ veranstaltet in Kooperation mit der Phantastischen Bibliothek Wetzlar am Sonntag, 7. Mai, um 17 Uhr eine Lesung in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20, mit Yirgalem Fisseha Mebrahtu. Die eritreische Schriftstellerin liest aus ihrem Gedichtband „Ich bin am Leben“. Sie war bis zu ihrer Inhaftierung 2009 Programmleiterin des Senders „Radio Bana“. Sechs Jahre verbrachte sie ohne Anklage in Haft und war Folter ausgesetzt, 2018 kam sie schließlich nach Deutschland und lebt heute als PEN-Stipendiatin in München. Der Eintritt ist frei.