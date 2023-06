Lesung zum Thema „heiß“

Wetzlar. Es wird heiß beim vierten Leseabend der Phantastischen Bibliothek Wetzlar in Kooperation mit dem Phantastik-Autoren-Netzwerk (PAN). Am Freitag, 16. Juni, um 19 Uhr thematisieren sowohl Julia A. Jorges als auch Daniela Winterfeld in ihren Romanen die Bedrohung der Welt durch Hitze und Dürre. In Jorges’ Roman „Glutsommer“ verschwinden Kinder, passieren Unfälle und Menschen werden wahnsinnig. Ist das wirklich alles eine Folge der Hitze? In Daniela Winterfelds Fantasy-Roman „Blutgöttin“ ist die Dürre der Auslöser für einen Krieg ‒ doch was ist eigentlich die Ursache für die Dürre? Moderiert wird der Abend von Rafaela Creydt vom Phantastik-Autoren Netzwerk. Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441-4001-0 erleichtert die Organisation, ist aber nicht zwingend erforderlich. Der Eintritt beträgt 8 Euro.