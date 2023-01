Letzte Hilfe Kurs in Braunfels

Braunfels-Bonbaden. Der „Letzte Hilfe Kurs” findet am Samstag, 11. Februar, von 14 bis 18 Uhr im ev. Gemeindehaus in Braunfels-Bonbaden, Hofstatt 16 statt. Er vermittelt Basiswissen sowie einfache Handgriffe bei der Begleitung von Sterbenden. Neben Wissen über die letzte Lebensphase und die Linderung von Beschwerden, gibt es auch Informationen über Vorsorge und Trauer von den Referenten Carola Pfeifer und Heike Sure, vom Ambulanten Hospizdienst der Diakonie Lahn Dill. Außerdem stellen sie das Hospiz- und Palliativ-Netzwerk der Region vor. Die Veranstaltung ist kostenfrei. Weitere Informationen auf www.letztehilfe.info.