Stadt ordnet Gewerbepark im Westend neu

Schon heute gibt es im Westend zwar einen Bebauungsplan, er trägt die Nummer 279 und stammt aus dem Jahr 1992. Allerdings: Trotz mehrere Offenlagen wurde das Werk nie final beschlossen, es gelangte also nie zur Rechtskraft. Wenn in den vergangenen Jahren im Westend Bauvorhaben umgesetzt wurden, so geschah dies entweder auf Basis städtebaulicher Verträge oder des Paragrafen 34 aus dem Baugesetzbuch. Er sieht, kurz gefasst, vor, dass Bauvorhaben zu genehmigen sind, wenn sie sich in die Umgebung einpassen.