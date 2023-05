Liebe, Schmerz und Melancholie in der Stadthalle

Benjamin Bruns begann seine Sängerlaufbahn im Knabenchor seiner Heimatstadt Hannover. Bereits während des Studiums an der Hochschule für Musik und Theater in Hamburg erhielt er sein erstes Festengagement am Bremer Theater. Es folgten mehrere Engagements an verschiedenen Opernhäusern in Europa. Er musizierte mit verschiedenen Orchestern in Wien, Japan, Rom und Australien. Seine neue CD „Dichterliebe“ hat er mit Karola Theill eingespielt.