Linie 24 – Fahrwegänderung anlässlich Brunnenfest in Naunheim

Wetzlar-Naunheim. Anlässlich des Brunnenfestes am Samstag, 12. August, in Naunheim, wird die Ortsdurchfahrt in Höhe des Schulplatzes gesperrt. Dadurch ändert sich der Linienfahrweg der Linie 24 (Wetzlar-Gießen). Die Linienbusse werden in dieser Zeit über die Lahnstraße und die Landstraße zwischen Niedergirmes und Waldgirmes (L3285) und umgekehrt umgeleitet. In dieser Zeit können die Haltestellen Schulplatz, Am Schwalbengraben und Herrmannstraße nicht angefahren werden. Fahrgäste können an Ersatz-Haltestellen in der Nähe der Einmündung Lahnstraße zu und aussteigen. Bei Fragen steht die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter Telefon 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.