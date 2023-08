Linie 24 - Fahrwegänderungen wegen Umbauphase in Gießen

Wetzlar. Ab Montag, 21. August, wird die Linie 24 (Wetzlar – Lahnau – Heuchelheim – Gießen) innerhalb Gießens in Richtung Heuchelheim/ Wetzlar geändert. Zwischen der Haltestelle Schützenstraße in der Rodheimer Straße und der Haltestelle Liebigstraße in der Frankfurter Straße fahren die Busse dann in beiden Richtungen über die Westanlage. Die Haltestellen Oswaldsgarten, Marktplatz, Stadttheater und Johanneskirche sowie die zuletzt ersatzweise angefahrene Haltestelle Katharinengasse werden weiterhin nicht bzw. nicht mehr angefahren. In Fahrtrichtung Wetzlar wird zusätzlich die Haltestelle Bahnhofstraße (Ecke Bahnhofstraße/Westanlage) bedient. Mit der Westanlage in Richtung Haltestelle Mühlstraße, nutzt die Linie 24 dann zum ersten Mal eine der neu geschaffenen Fahrrad- und Busspuren. Die Fahrgäste werden gebeten, sich über die neuen Abfahrtszeiten zu informieren. Bei Fragen steht auch die Mobilitätszentrale in Wetzlar unter 06441-4071877 oder per E-Mail an mobi-wetzlar@vldw.de zur Verfügung.