Lions Club Wetzlar engagiert sich zweifach

Wetzlar. Mit gleich zwei Aktivitäten an einem Wochenende hatten die Mitglieder des Lions Club Wetzlar viel zu tun. Am Samstag hat der Club die Wetzlarer Tafel unterstützt und Pakete gepackt, die an Bedürftige verteilt werden. Es wurden insgesamt 30 Paletten Lebensmittel mit einem Gesamtgewicht von über vier Tonnen für Menschen in Notsituationen gepackt.