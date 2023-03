Lions verkaufen Tombola-Lose im Forum: Erlös geht an die Tafel

Lose gibt es für fünf Euro bei den Lions direkt am Haupteingang zwischen der Bäckerei Moos und Esprit. Zu gewinnen gibt es unter anderem einen Reisegutschein im Wert von 1000 Euro, 2 Vip-Karten für ein Spiel von Eintracht Frankfurt, Karten für das Konzert der „Fantastischen Vier” am 27. August auf dem Schiffenberg in Gießen oder einen Designer-Stuhl von Vitra.