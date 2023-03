Lisa Fitz im Interview: „Ich bin eine lupenreine Demokratin”

Natürlich lebt Kabarett von der Grenzüberschreitung. Man kann Menschen nur aufrütteln, wenn man deutlich wird. Ist es nicht dennoch die Pflicht des Kabarettisten, Themen oder Aussagen zu vermeiden, die falsch verstanden werden können?

Nein, eben nicht, das geht auch gar nicht! Denn dann fange ich an, mir eine Schere in den Kopf zu bauen. Früher waren die Provokationen anders. Da ging es um Emanzipation, um Religion. In der SWR-Sendung „Spätschicht“ wurde es dann politischer. Zuschauer denken dann, das sei mein ganzes Schaffen. Auf der Bühne sieht man aber mein gesamtes Repertoire. Nochmal: Wenn es zum Beispiel um Impfungen geht, ist es mein Recht und meine Pflicht, zu erwähnen, dass Nebenwirkungen und Schäden lange Zeit totgeschwiegen wurden. Das muss der Kabarettist in unterhaltsamer, zugespitzter Weise tun, also nicht als Pfarrer oder als Politiker. Eines aber ist heute neu: Man hat uns noch nie so bürokratisch an Zahlen gemessen wie heute. Da hat man nicht gesagt: Die und die Quelle war nicht sicher. Da hat man gesagt: Der Kabarettist übertreibt, um die Wahrheit aufzudecken. Der Politiker verschweigt sie, um zu vertuschen.