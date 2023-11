Literarisch-musikalischer Abend in der Paulskirche

Wetzlar. Ein literarisch-musikalischer Abend findet am Freitag, 17. November, um 20 Uhr in der Paulskirche in Hermannstein, Spirolstraße 2 statt. Das Konzert mit Lesung steht unter dem Motto „Trauer um Deutschland und Sehnsucht nach Jerusalem“. Gewidmet ist der Abend der deutschen Dichterin und Zeichnerin Else-Lasker Schüler (1869–1945). Als Solisten treten Matthias Bantay (Cello) und Jelena Engelhardt (Harfe) auf. Die Moderation übernimmt Sabine Weber, Hörfunk-Kulturjournalistin. Veranstalter des Abends sind die Gesellschaft für Christlich-Jüdische Zusammenarbeit Gießen-Wetzlar, die Evangelische Kirchengemeinde Hermannstein und der Evangelische Kirchenkreis an Lahn und Dill.