Literarischer Kammermusikabend in der Alten Aula

Wetzlar. Zu einem literarischen Kammermusikabend „Den Nazis eine schallende Ohrfeige versetzen“ mit dem Schauspieler Roman Knižka lädt das Kulturamt der Stadt Wetzlar für Donnerstag, 9. November, um 19 Uhr in die Alten Aula Wetzlar, Arnsburger Gasse ein. Gemeinsam mit dem Bläserquintett Opus 45 präsentiert Knižka Zeugnisse des Widerstandes gegen das NS-Regime. Eine berührende Geschichte und nur eines von mehreren Zeugnissen des Widerstands gegen die Nationalsozialisten, das in diesem Abend zu hören ist. Bertolt Brechts satirischem „Lied vom Anstreicher Hitler“ steht Oskar Maria Grafs mutiger Aufruf „Verbrennt mich!“ gegenüber, Kurt Tucholskys bitterböser „Ode an Das Dritte Reich“ die ironisch-melancholischen Exil-Gedichte der jüdischen Schriftstellerin Mascha Kaléko. Karten sind online auf https://www.eventim.de/ für 15 Euro erhältlich. Weitere Informationen gibt es beim Kulturamt der Stadt Wetzlar, Telefon 06441-99-4101.