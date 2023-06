Literarischer Spaziergang in Wetzlar

Wetzlar. Die Wetzlarer Goethe-Gesellschaft lädt für Dienstag, 13. Juni zu einem literarischen Spaziergang an der Lahn ein. Los geht es um 14.30 Uhr am Landhotel Naunheimer Mühle. Der Spaziergang wird literarisch begleitet durch die Lesung romantischer Texte zum Sommer und zur Natur. Die Teilnahmegebühr beträgt 8 Euro. Anmeldungen bei Angelika Kunkel, unter Telefon 06441-42114 oder per E-Mail an: vorstand@wetzlarer-goethe-gesellschaft.deEntengasse 2.