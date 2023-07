„Live am Dom“ in Wetzlar startet am 3. August

Wetzlar. Die Open-Air-Reihe auf dem Domplatz in Wetzlar geht auch oder trotz der Bauarbeiten am Domplatz weiter: „Live am Dom“ will vom 3. August bis zum 7. September sechs Wochen lang an jedem Donnerstag von 19 bis 22 Uhr mit Livemusik, kühlen Getränken und warmen Speisen das Publikum anlocken.