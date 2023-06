Laster in Vollbrand: B49 in Richtung Gießen gesperrt

Wetzlar. Auf der B49 ist ein Laster auf Höhe der Abfahrt bei Dalheim aus bislang ungeklärten Gründen in Vollbrand geraten. Die Bundesstraße in Fahrtrichtung Gießen ist aktuell voll gesperrt. Für Verkehrsteilnehmer, die in Richtung Limburg unterwegs sind, kommt es zu keinen Einschränkungen. Laut Alexander Lotz, Pressesprecher der Feuerwehr Wetzlar, ist der Brand bereits gelöscht. Jedoch werden die Nachlöscharbeiten noch einige Zeit andauern.