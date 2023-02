Lkw-Kontrolle auf A45 bei Wetzlar: Fahrer muss ins Gefängnis

Am Dienstag, so vermeldet es Polizeisprecher Guido Rehr, hatten Beamte der Butzbacher Polizeiautobahnstation Mittelhessen auf dem Parkplatz "Vogelsang" an der Autobahn A45 bei Wetzlar einen Kontrollpunkt eingerichtet. Unterstützt von Kollegen einer Kontrollgruppe des Zolls hielten sie dort zwischen 9 und 13 Uhr zwölf Laster an, die zwischen Wetzlar-Ost und dem Wetzlarer Kreuz in Richtung Siegen/Dortmund unterwegs waren.