Lösel überreicht in Wetzlar 130 Deutsche Sprachdiplome

Die Sprachförderung für Zugewanderte in Hessen schließe mit den international anerkannten Deutschen Sprachdiplomen DSD I an allgemeinbildenden und DSD I Pro an Berufsschulen ab. Sie seien Gradmesser für den sprachlichen Fortschritt der Schüler. Die 130 nun ausgezeichneten Absolventen kämen aus ganz unterschiedlichen Ländern und brächten entsprechend verschiedene Lernbiografien mit, erläuterte Staatssekretär Lösel in der Feierstunde. Was sie verbinde, sei ihr Wunsch, Deutsch zu lernen und den Einstieg in den regulären Schulunterricht oder das duale Ausbildungssystem zu schaffen. Das Deutsche Sprachdiplom sei dabei ein wichtiges Qualitäts- und Evaluationsinstrument.