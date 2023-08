Lore Wellstein macht Wetzlarer Seniorenresidenz „lebensbunt“

Wetzlar. Die Malerin Lore Wellstein aus Bechlingen stellt in der Seniorenresidenz am Philosophenweg in Wetzlar eine breite Palette ihrer Bilder aus. Der Titel der Ausstellung ist „Lebensbunt“. Er greife die Vielfalt ihrer Arbeiten auf, die sich vom Aquarellieren eines Momentes oder einer Stimmung über Collagen bis hin zu ihren Wortbildern und Kreidekompositionen erstrecke und in unterschiedlichen Techniken ihren Ausdruck finde. „Meine Kunst ist greifbar“, schildert die Malerin in einer Pressemitteilung. „Sie erschafft und berührt, verbindet und bewegt – so wie das Leben selbst.“