Lüften hält den Schimmel fern

WETZLAR/DILLENBURG. Energiekrise und Heizkosten sparen - viele Menschen haben in den vergangenen Wochen versucht, weitgehend auf das Heizen zu verzichten. Doch das kann gerade in Verbindung mit seltenem Lüften zu Schimmel in Innenräumen führen. Ein Schimmelpilz ist nicht nur schädlich für Wände und Möbel, sondern vor allem auch für die Gesundheit. Das Gesundheitsamt des Lahn-Dill-Kreises informiert deshalb über die Ursachen von Schimmel und gibt Tipps, um diesem vorzubeugen oder ihn zu bekämpfen.