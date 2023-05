Macht die Revolution 1848 wirklich mit dem Alten Schluss?

In den großen Städten gingen die Menschen 1848 auf die Barrikaden, wie der "Neuruppiner Bilderbogen" - hier die Kämpfe zwischen aufständischen Bürgern und Soldaten - bebildert. Auch in der Provinz flatterten wenig später die schwarz-rot-goldenen Fahnen, in Wetzlar über dem Dom und dem Rathaus - und dort ohne Blutvergießen. .. Quelle: Deutsches Historisches Museum (© )

