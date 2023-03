Männerabend mit dem bekannten Ex-Fußballprofi Michael Sternkopf

Wetzlar. Michael Sternkopf galt in den 90-er Jahren als eines der größten Talente im deutschen Fußball. Mit dem FC Bayern München wurde er unter Trainer Franz Beckenbauer Deutscher Meister und spielte erfolgreich in der U21-Nationalmannschaft. Dieser rasante Karriereaufstieg brachte neben Ruhm, Ehre und Geld auch seine Schattenseiten mit sich. Der sportliche Erfolg und die vielfache Anerkennung konnten seine Sehnsüchte jedoch nicht stillen. Am Freitag, 24. März wird er von seinen Höhen und Tiefen in seinem Leben berichten, zu denen Depressionen und ein Burnout-Syndrom gehörten. Woraus der heute 52-Jährige seinen Wert und seine Kraft schöpft, erzählt er am Freitag, 24. März, ab 20.30 Uhr im Gemeindehaus, Im Amtmann 6. Nach der Veranstaltung steht Michael Sternkopf für persönliche Fragen zur Verfügung. Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf www.feg.wetzlar.de/maenner.