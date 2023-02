Märchen aus dem Wald

Wetzlar. Rund um das Thema Wald dreht sich derzeit alles in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, in der gerade eine sehenswerte Ausstellung der Schüler der Eichendorffschule und der Goetheschule Wetzlar zu sehen ist. Klar, dass da auch die Montagsmärchen in den Wald entführen. Undurchdringliches Dickicht oder lichtdurchfluteter Zauberwald? Wer das herausfinden möchte, der kommt am Montag, 27. Februar, um 17 Uhr in das zweite Untergeschoss der Phantastischen Bibliothek Wetzlar in der Turmstraße 20. Eingeladen sind Kinder ab etwa drei Jahren und alle Erwachsenen, die es lieben, sich vorlesen zu lassen. Um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441- 40010 wird gebeten. Das Zuhören ist kostenfrei.