Wetzlar. Im Rahmen des herbstlichen Lesezyklus „Märchen der Romantik“ der Phantastischen Bibliothek Wetzlar und der Wetzlarer Goethe-Gesellschaft wird am Donnerstag, 12. Oktober, um 19 Uhr, der bekannte Wetzlarer Schauspieler Heinrich Bethge den „Dilldapp“ von Clemens Brentano in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20 lesen. Umrahmt wird der Abend durch die Bleistift-Tusche-Zeichnungen der Berliner Künstlerin Renate von Charlottenburg. Der Eintritt kostet für die Einzelveranstaltung 8 Euro oder im Abonnement 40 Euro. Schulklassen können nach Sonderkonditionen fragen. Außerdem gibt es ein kleines Kontingent an Freikarten für Menschen, denen der Besuch der Veranstaltungsreihe aus Kostengründen nicht möglich ist. Anmeldungen per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441-4001-0.