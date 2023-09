Märchen der Romantik in der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar. Die Phantastische Bibliothek und der Kulturförderring Wetzlar laden für Donnerstag, 21. September, um 19.30 Uhr in die Turmstraße 20 ein. Mit einem musikalischen und schauspielerischen Highlight eröffnet die Ausstellung „Romantische Märchen“ der Berliner Künstlerin Renate von Charlottenburg. Dazu werden Thomas und John Armin Sander auf der Grundlage des Grimm’schen Märchens „Die zertanzten Schuhe“ eine musikalisch interpretierte szenische Lesung halten. Bilder der Künstlerin werden den gesamten Lesezyklus „Märchen der Romantik“ begleiten, der bis in den November die bekanntesten Märchen von Tieck über Brentano bis Hauff zu neuem Leben erweckt. Die Künstlerin selbst wird ihre eigenen Märchen am 2. November vorlesen. Die Lesungen können gegen einen Eintritt von 8 Euro einzeln oder im Abonnement für 40 Euro, besucht werden. Außerdem gibt es ein kleines Kontingent an Freikarten für Menschen, denen der Besuch der Veranstaltungsreihe aus Kostengründen nicht möglich ist. Anmeldungen sind per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441-4001-0 möglich.