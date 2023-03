Märchen mit Blumen

Wetzlar. Passend zum Frühlingsanfang wird es überall in den Vorgärten frühlingsbunt: Die Winterlinge sind schon da, die Primeln und die Tulpen strecken sich mit Macht. Klar, dass es am Montag, 20. März, um 17 Uhr in den Montagsmärchen der Phantastischen Biblithek Wetzlar um Blumen gehen muss – und die ein oder andere magische Grünpflanze wird sich auch blicken lassen. Eingeladen sind Kinder ab etwa drei Jahren und alle Erwachsenen, die es lieben, sich vorlesen zu lassen. Um eine rechtzeitige Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu oder telefonisch unter 06441- 40010 wird gebeten. Das Zuhören ist kostenfrei.