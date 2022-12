Märchen und mehr locken in Phantastische Bibliothek Wetzlar

WETZLAR. Viel Gelächter und vergnügte Gesichter in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar: Obwohl zeitgleich das Fußball-WM-Spiel gegen Costa Rica lief, war der große Saal bis zum letzten Platz besetzt. Zwei Anlässe hatte es für die Gäste gegeben, an diesem Abend in die Turmstraße 20 zu gehen. Zum einen präsentierte Thomas Le Blanc sein kürzlich erschienenes humoriges Märchenbuch „Meine kurze Ehe mit Dornröschen“, zum anderen wurde nach den langen Renovierungsmonaten der neu gestaltete Märchenraum präsentiert. Der Abend wurde musikalisch begleitet von Eileen Schwarz.