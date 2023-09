Wetzlar. Nebel, glühende Abendhimmel und erste bunte Blätter – wenn es draußen herbstlich wird, ist es auch im Märchenraum der Phantastischen Bibliothek Wetzlar wieder Zeit für Märchen vom Herbst! Diese werden am Montag, 25. September um 17 Uhr für große und kleine Märchenfreunde ab etwa 3 Jahren gelesen und erzählt. Um Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu wird gebeten, das Zuhören ist kostenfrei.