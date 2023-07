Märchen vom Meer

Wetzlar. In den Ferien träumen viele von uns vom Meer, und wer sich gerade nicht an der Nord- oder Ostsee tummelt oder es gar bis zum Mittelmeer geschafft hat, der findet das Meer doch wenigstens im Märchen. Stürmisch oder einladend, als Heimat mancher Zauberwesen lockt es uns hinaus ... Mehr „Meerchen“ gibt es am Montag, 24. Juli, ab 17 Uhr in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20. Damit verabschieden sich die Montagsmärchen erst einmal in den Sommerurlaub und tauchen erst Mitte September wieder auf. Eingeladen sind kleine und große Märchenfreunde ab ca. 3 Jahren. Um Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu wird gebeten. Das Zuhören ist kostenfrei.