Wetzlar. Der Drache ist nicht umsonst das Wappentier der Phantastischen Bibliothek Wetzlar. Er taucht in zahllosen Märchen und Geschichten auf. Die schönsten Drachengeschichten werden am Montag, 2. Oktober, um 17 Uhr in der Phantastischen Bibliothek, Turmstraße 20 für große und kleine Märchenfreunde ab 3 Jahren gelesen und erzählt. Um Anmeldung per E-Mail an mail@phantastik.eu wird gebeten, das Zuhören ist kostenfrei.