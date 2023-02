„Märchen von Enten“ in der Phantastischen Bibliothek

Wetzlar. Bei kleinen Enten denken alle an herzallerliebste gelbe Flaumbällchen. Im Märchen gibt es aber auch weniger niedliche Entenkinder. Von Enten und anderen Wasservögel handeln am Montag, 6. März, um 17 Uhr die Montagsmärchen in der Phantastischen Bibliothek Wetzlar, Turmstraße 20.